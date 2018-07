Cattivo odore in via Nazario Sauro: interviene la Municipale

La segnalazione dei residenti proveniente da via Nazario Sauro per il cattivo odore proveniente da un ristorante chiuso ormai da settimene ha avuto un seguito con l'intervento della Polizia Municipale su direttiva dell'assessore Alberto Aitini: il primo sopralluogo è avvenuto nella serata di ieri, mentre nella giornata di oggi è stata fatta una seconda verifica per tutti gli accertamenti.

Da Palazzo d'Accursio fanno sapere che all'origine del problema, che ha causato il deposito di scorte alimentari poi andate a male, i rapporti fra affittuario e proprietario con conseguente cambio di serrature del ristorante.

Non è dato sapere se fra le due parti le divergenze siano state risolte, ma per i residenti la notizia è decisamente positiva perchè da questa sera potranno tornare ad aprire le finestre.