Qualità della vita 2019: Bologna 14a, perde 7 posizioni

Bologna in calo pur restando nella parte alta della classifica, al 14esimo posto. Lo rivela l'indagine sulla "Qualità della vita 2019" de Il Sole 24 ore che quest'anno si basa su ben 90 indicatori, 48 in più della passata edizione, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti del benessere: "ricchezza e consumi", "affari e lavoro", "ambiente e servizi", "demografia e società", "giustizia e sicurezza", "cultura e tempo libero".

Al primo posto Milano per il secondo anno consecutivo, all'ultimo Caltanissetta. Bologna perde 7 posizioni rispetto al 2018, benchè sia al 4° posto per "affari e lavoro" e all'8° per "ricchezza e consumi", mentre è al 18° per "ambiente e servizi" e al 10° per "cultura e tempo libero".

Buona la performance di Parma, al 10° posto, mentre le altre province dell'Emilia Romagna si pongono al 17°, Rimini, al 19° Modena, al 22° Reggio Emilia, al 25° Forlì Cesena, al 39° Ravenna, al 44° Piacenza e al 64° Ferrara.

Su base regionale, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia sul podio, seguite dal Veneto, presente nella top 10 con tre province, dall'Emilia Romagna - che cresce, soprattutto nella classifica di tappa "Affari e lavoro" - e dalla Lombardia. In fondo alla classifica, invece, ci sono Sicilia e Calabria.