Qualità della vita, classifica Sole 24 ore: Bologna sale al 7° posto

Buona posizione per la città metropolitana di Bologna nella classifica sulla qualità della vita stilata come tutti gli anni dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore".

Dopo Milano, in vetta alla classifica, Bolzano, Aosta, Belluno, Trento e Trieste, Bologna si piazza al 7° posto. In controtendenza solo Genova e Firenze che perdono rispettivamente otto e dieci posizioni. Tra le altre grandi città, Napoli conquista 13 posizioni.

Pil. Le province con il Pil pro capite più elevato sono Milano e Bolzano, seguono Bologna, Modena, Parma, Firenze, dove si concentrano eccellenze imprenditoriali italiane. Bologna è seconda solo a Bolzano per tasso di occupazione e si attesta al 5° posto sia per quanto riguarda ricchezza e consumi che per depositi bancari.

Mercato immobiliare. La città più dinamica nel nuovo è Napoli con una crescita di scambi del 15,2%, seguita da Milano, Roma,

Torino e Bologna. La città felsinea si piazza al quinto posto per il prezzo medio di vendita delle abitazioni (3.500 euro/mq), dopo Roma, Milano, Firenze e Venezia. Male per il canone medio di locazioni con un valore di 1.150 euro/mese.

Smart city. Bologna conquista il terzo posto, dopo Milano e Firenze, tra le smart city e il sesto per le start-up innovative.

Giustizia e sicurezza. Rimane critica la questione sicurezza in città. Gli indicatori della ricerca del "Il Sole 24 ore" collocano Bologna al 74° posto. Male la situazione furti: 862,9 scippi e borseggi ogni 100mila abitanti è la quota della città, che si piazza al 105° posto.

Cultura. Al 28° posto per offerta culturale, con 83 euro per abitante è 6a per spesa al botteghino,