Dirette, ricordi e normalità: la quarantena dei nostri 'vip' | VIDEO

C'è chi fa dirette sui social, come Red Ronnie e Gianni Morandi, chi posta video e foto del passato, come Vasco Rossi e Cesare Cremonini e chi semplicemente condividi momenti di normalità come fanno Elettra Lamborghini e Gianluca Vacchi negli ultimi post su Instagram. Il messaggio in tutti casi è uno, come l'hashtag: "#iorestoacasa".

