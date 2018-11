Cruccio del Santo Stefano? La raccolta differenziata - VIDEO

Santo Stefano, dopo un veloce giro nella zona, piace ai residenti che ne apprezzano le caratteristiche storico-culturali. "Proprio per la ricchezza dell'offerta culturale - commenta una residente - non va bene essere sommersi dalle buste di spazzatura per la raccolta porta a porta: dovrebbe esserci maggiore frequenza nel passaggio".

Quello della raccolta differenziata è il tema che interessa di più i cittadini, tutti, tra quelli sentiti, lamentano la gestione dei rifiuti. Argomento del quale ci aveva parlato anche la presidente di quartiere Rosa Amorevole in questa intervista.

