Pagelle ai quartieri di Bologna: i voti su vivibilità, sicurezza, movida e accoglienza

Pulizia, sicurezza, accoglienza, quantità e qualità delle zone verdi, qualità della vita in generale, vivacità-ristorazione-locali, luoghi per le famiglie e offerta turistica: che voti si danno i sei presidenti di quartiere per ognuna di queste voci? Lorenzo Cipriani, Daniele Ara, Rosa Amorevole, Marzia Benassi, Simone Borsari e Vincenzo Naldi scrivono le loro pagelle.

Lorenzo Cipriani - Quartiere Porto-Saragozza

Pulizia: 6 e 1/2 - "Bisogna fare di più a partire dai muri deturpati dai graffiti"

Sicurezza: 7 - "In zona Saragozza ma non solo abbiamo problemi relativi ai furti nelle abitazioni. Nei nostri parchi a volte sono segnalate presenze che creano disagi ai frequentatori del parco".

Accoglienza: 8

Quantità e qualità zone verdi: 9 - Il maggior numero di giardini e parchi del centro di Bologna si trova nel nostro Quartiere. Fuori porta spiccano il Parco del Velodromo; in zona Saragozza c'è l'imbarazzo della scelta, dal Parco del Pellegrino al Parco di Villa Spada. La collina bolognese al suo meglio.

Qualità vita: 9

Daniele Ara - Quartiere Navile

Pulizia: 6 1/2

Sicurezza 6 1/2

Accoglienza 8

Quantità e qualità delle zone verdi 8

Qualità della vita in generale 7

Vivacità, ristorazione, locali: 71/2 - "in aumento"

Attività e luoghi per le famiglie: 8

Offerta turistica: 7

Rosa Amorevole - Quartiere Santo Stefano

Offerta turistica, attività e luoghi per le famiglie, vivacità, ristorazione, locali, qualità e quantità delle zone verdi, accoglienza sono sicuramente temi sui quali il quartiere va molto bene. La pulizia dipende molto dai comportamenti individuali e collettivi, e molto deve essere ancora fatto perchè non sempre le regole vengono rispettate da chi dovrebbe. In quanto alla sicurezza, grande lavoro viene fatto di concerto con l'Assessorato preposto e le forze dell'ordine. Ma il lavoro deve essere continuato.

Marzia Benassi - Quartiere Savena

Il giudizio sul Quartiere Savena nel suo complesso è sicuramente positivo: una periferia decisamente creativa, un territorio che offre un polmone verde a tutta la città. Ampi spazi ben organizzati per ospitare cittadini e famiglie. Tante le attività, commerciali, culturali e di partecipazione attiva. Un volontariato attivo, un immenso capitale umano e sociale che rappresenta la vera forza del Quartiere.

Simone Borsari - Quartiere San Donato

Sicurezza: 6 e 1/2

Accoglienza: 9

Quantità e qualità delle zone verdi: 10

Qualità della vita in generale: 7

Vivacità, ristorazione, locali: 8

Attività e luoghi per le famiglie: 9 - "perchè i servizi educativi e scolastici sono di qualità e abbiamo tante feste di strada"

Offerta turistica: 8 - "B&b, agriturismi nella nostra zona rurale

Vincenzo Naldi - Quartiere Borgo Panigale

Pulizia: 7

Sicurezza: 7

Accoglienza: 9

Quantità e qualità delle zone verdi: 10

qualità della vita in generale: 9

Vivacità, ristorazione, locali: offerta dei locali 6, macrofeste 9

Attività e luoghi per le famiglie: 8

Offerta turistica: 6