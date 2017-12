Via Agresti: rivuole il denaro sequestrato, ferisce due agenti

Quando ha capito che non avrebbe riottenuto il denaro, è esploso di rabbia. Per questo, un cittadino nigeriano 18enne è stato arrestato, dopo aver dato in escandescenze nei locali della Questura.

Il ragazzo era stato portato nei locali di via Agresti per via di un accertamento: gli agenti, durante un pattugliamento alla Montagnola, avevano visto il giovane in compagnia di un connazionale, in atteggiamento sospetto. Proceduti al controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nelle tasche di ognuno alcuni grammi di marijuana e, nel caso del 18enne, anche del contante.

E' stato nella fase del rilascio che si è scatenata la colluttazione: il giovane voleva indietro il denaro -sequestrato come prova dell'attività di spaccio- e di fronte al diniego si è imbufalito. I tentativi di contenerlo sono costati agli agenti una ventina di giorni di prognosi. Alla fine il ragazzo, invece che uscire, è stato arrestato, e ora dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui, così come per l'altro ragazzo 28enne trovato in sua compagnia, è scattato il mini-daspo prefettizio.