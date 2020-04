"We are the world": si canta per raccolta fondi emporio solidale | VIDEO

Sensibilizzare i cittadini e raccogliere fondi per l'emporio solidale Amalio e le famiglie in difficoltà del territorio. È questo l'obiettivo della cover bolognese di "We are the world", celebre brano musicale creato da Michael Jackson e Lionel Richie nel 1985 nell'ambito di un'altra iniziativa benefica, "Usa for Africa". Il titolo completo è "We are the world - Il cuore della città", prodotto dalla sala prove e registrazione Suonare Sergio e dal violinista Alessandro Cosentino, con la collaborazione di Aics e del Comune di San Lazzaro.

Il video raccoglie i contributi di tantissimi artisti bolognesi tra cui il violinista Alessandro Cosentino, che si è occupato anche dell'arrangiamento, mixaggio ed editing video, il chitarrista Federico Poggipollini, il batterista Luca Rizzoli e il bassista Giacomo Vos. Oltre 40 coloro che hanno deciso di metterci la voce.

"Per questa iniziativa abbiamo scelto il brano 'We are the world' per il suo forte valore simbolico - spiega Andrea Semeraro della sala prove Suonare Sergio -. È una canzone che rispecchia il senso di rinascita, di solidarietà e di unità dopo un periodo difficile. Speriamo possa essere un canto di speranza e generosità per tutti, così come la raccolta fondi del Comune per l'emporio rappresenta una speranza per tante famiglie in difficoltà".

"San Lazzaro è la capitale della solidarietà, della resistenza e della cultura - aggiunge Serafino D'Onofrio di Aics - Come Aics siamo orgogliosi perché via Commenda a San Lazzaro è una strada densa di associazioni culturali al servizio dei giovani e dei bambini, con i suoi duemila metri quadrati dedicati agli sport urbani di Eden Park, le produzioni video di El Garaje, Suonare Sergio con le sue sale di registrazione e il Parco dei Bimbi per i più piccoli".

"In questo momento di difficoltà San Lazzaro risponde con il forte senso di comunità che ci caratterizza da sempre - aggiunge la sindaca di San Lazzaro Isabella Cont i-. È commovente vedere tanti artisti che scelgono di aiutare i propri concittadini, mettendo a disposizione il proprio talento per creare condizioni dignitose per chi è in difficolta'. Le bellissime realtà del nostro territorio sono la dimostrazione di quanto l'energia dei giovani sia non solo uno stimolo imprenditoriale e culturale, ma anche un motore costante di bene per tutto il nostro territorio". (Dire)