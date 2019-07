San Giovanni in Persiceto: arrivano i bidoni per la raccolta dei pannolini

Al via la collocazione di nuovi contenitori di prossimità per la raccolta differenziata di pannolini, pannoloni e traverse assorbenti. A darne comunicazione il Comune, che informa che per usufruirne è necessario richiedere a Geovest la chiave (scarica il modulo qui), mentre chi abita nel forese (zona 5) può chiedere un contenitore dedicato per il ritiro a domicilio.

Bidoni per pannolini

Le famiglie che utilizzano pannolini, pannoloni, traverse o materiale medicale possono chiedere di ricevere la chiave per accedere ai contenitori stradali dedicati nei centri abitati oppure un contenitore per il rifiuto indifferenziato di maggiori dimensioni. Verrà rilasciata direttamente la chiave consegnando il modulo di richiesta presso i punti di distribuzione:

• Capoluogo, fino a venerdì al 6 luglio 2019: presso la palestra della scuola primaria Romagnoli, via Rodari 22

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9,30 alle 18,30

Sabato dalle 9 alle 14.

• San Matteo della Decima dal 10 al 13 luglio 2019: presso la Bocciofila, via Sicilia1

Mercoledì e Sabato dalle 9 alle 14.

Giovedì e Venerdì dalle 9,30 alle 18,30.

Consulta la mappa dei bidoni disponbili in città: clicca qui