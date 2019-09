Domenica 22 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 circa, in occasione della manifestazione podistica “Race for the Cure”, sarà vietato il transito veicolare in numerose strade del centro storico di Bologna.

Inoltre, che domenica 22 settembre - giornata conclusiva della Settimana Europea della Mobilità - in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Agenzia per la Mobilità SRM è prevista un’agevolazione per chi utilizza i mezzi pubblici in città: con una sola convalida del biglietto urbano a tempo o del citypass, effettuata a qualsiasi ora, o con un biglietto acquistato all’emettitrice automatica a bordo o tramite l’app Roger, si potrà viaggiare sui mezzi Tper nell’area urbana di Bologna per tutta la giornata, fino al termine del servizio.

I biglietti extraurbani a zone, i tesserini metropolitani ed i biglietti delle linee speciali "BLQ Aerobus" e “F Ficobus” manterranno, invece, la consueta validità, senza estensione giornaliera.

Deviazioni bus domenica 22 settembre

Vietato il transito veicolare in numerose strade del centro storico di Bologna. Pertanto, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 circa sono previste queste deviazioni per le seguenti linee di bus:

Linea T1 Soppressa dalle 9.30 alle 12.00 circa

Linea 11 direzione Ponticella / Rotonda Corelli …via Indipendenza via Irnerio viale Filopanti viale Ercolani via Mazzini via Masi … direzione Bertalia / Rotonda Giardini: …via Dante viale Carducci viale Ercolani via Zanolini via Malaguti via Irnerio via Indipendenza …

Linea 13 (ramo San Ruffillo) direzione Piazza Cavour: … via Murri viale Carducci (termina alla fermata “Porta Santo Stefano”). direzione Pavese / Rastignano: Viale Carducci (partenza dalla fermata “Porta Santo Stefano”) via Dante via L. Alberti via Masi via Mezzofanti viale Oriani via Murri ...

Linea 14 direzione Piazza Giovanni XXIII: … via Massarenti viale Filopanti via Zanolini via Malaguti via Irnerio via dei Mille via Marconi via Lame via R. Reno via San Felice viale Vicini via A. Costa … direzione Massarenti: … via A. Costa viale Vicini via San Felice via Marconi …

Linea 16 direzione Piazza Cavour: … via Murri viale Carducci (termina alla fermata “Porta Santo Stefano”). direzione Piazzale Atleti Azzurri: Viale Carducci (partenza dalla fermata “Porta Santo Stefano”) via Dante via L. Alberti via Masi via Mezzofanti viale Oriani via Gandino …

Linea 18 direzione Piazza San Francesco: … via Lame via R. Reno via Marconi 20 (termina alla fermata “Marconi 20”). direzione Noce: Via Marconi (partenza dalla fermata “Marconi 20”) via Lame …

Linea 19 direzione Casteldebole: … via Mazzini viale Ercolani viale Filopanti via Zanolini via Malaguti via Irnerio via dei Mille via Marconi via Lame … direzione San Lazzaro: regolare

Linea 20 direzione Casalecchio … via Marconi via Lame via R. Reno via S. Felice viale Vicini viale Pepoli ... direzione Pilastro: … viale Pepoli viale Vicini via San Felice via Marconi …

Linea 21 direzione Filanda: … via Marconi via Lame via R. Reno via San Felice viale Vicini via A. Costa … direzione Beolco: … via A. Costa viale Vicini via San Felice via Marconi …

Linea 29 direzione Roncrio: … via Lame via R. Reno via San Felice viale Vicini viale Pepoli viale Aldini via San Mamolo … direzione Parcheggio Tanari: … via San Mamolo viale Aldini viale Pepoli viale Vicini via San Felice via Marconi via Lame …

Linea 30 direzione Stazione Centrale: … via Castiglione viale Panzacchi viale Aldini viale Pepoli viale Vicini via San Felice via Marconi … direzione San Michele in Bosco: … via Marconi via Lame via R. Reno via San Felice viale Vicini viale Pepoli viale Aldini viale Panzacchi via Castiglione …

Linea 33 La linea sarà interrotta tra Porta San Mamolo e Porta Santo Stefano per la durata della prevista chiusura dei viali dalle ore 9.30 alle ore 10.30 circa. Verranno garantite tutte le partenze previste da Porta Santo Stefano in direzione Stazione Centrale.

Linea 38

1^ fase: dalle 9.30 alle 10.30 circa direzione Ospedale Maggiore: … via Murri viale Carducci viale Filopanti viale Ercolani via Zanolini via Malaguti via Irnerio via dei Mille via Don Minzoni viale Pietramellara viale Silvani viale Vicini viale Pepoli via Saragozza … direzione Fiera District: regolare

2^ fase: dalle 10.30 alle 12.00 circa direzione Ospedale Maggiore … viale Gozzadini viale Panzacchi viale Aldini via Saragozza … direzione Fiera: regolare

Linea 39

1^ fase: dalle 9.30 alle 10.30 circa direzione Fiera District: … via Saragozza viale Pepoli viale Vicini viale Silvani viale Pietramellara via Don Minzoni via dei Mille via Irnerio viale Filopanti viale Ercolani via Mazzini via Masi via Murri … direzione Ospedale Maggiore: regolare

2^ fase: dalle 10.30 alle 12.00 circa direzione Fiera District: … via Saragozza viale Aldini viale Panzacchi viale Gozzadini … direzione Ospedale Maggiore: regolare

Linea 51 direzione Piazza Cavour: … via Murri viale Gozzadini viale Panzacchi (termina alla fermata “Parcheggio Staveco”). direzione Monte Donato: Via Murri (partenza dalla fermata “Porta Santo Stefano”) …

Linea 52

1^ fase: delle 9.30 alle 10.30 circa direzione Piazza Cavour (corsa in partenza alle 9.30 da Cippo di Sabbiuno): … via San Mamolo viale Aldini (termina alla fermata “Porta San Mamolo”).

2^ fase: dalle 10.30 alle 12.00 circa direzione Piazza Cavour: … via San Mamolo viale Panzacchi (termina alla fermata “Porta San Mamolo”). direzione Sabbiuno: Viale Panzacchi (partenza dalla fermata “Parcheggio Staveco”) via San Mamolo …

Linea 86 direzione Piazza San Francesco: … via Lame via R. Reno via Marconi (termina alla fermata “Marconi 20”). direzione Marullina: Via Marconi (partenza dalla fermata “Marconi 20”) via Lame …

Linea 90 direzione Piazza Cavour … via Murri viale Carducci (termina alla fermata “Porta Santo Stefano”). direzione San Camillo: Viale Carducci (partenza dalla fermata “Porta Santo Stefano”) via Dante via L. Alberti via Masi via Mezzofanti viale Oriani via Murri ...

Linea 96 direzione Cavour … via Murri viale Carducci (termina alla fermata “Porta Santo Stefano”). direzione Pianoro: Viale Carducci (partenza dalla fermata “Porta Santo Stefano”) via Dante via L. Alberti via Masi via Mezzofanti viale Oriani via Murri ...