Race for the cure 2019 domenica 22 settembre: tutte le modifiche alla circolazione

Si corre per i tumori al seno. Torna "Race for the Cure" il giorno 22 settembre 2019. I podisti partiranno dai Giardini Margherita e arriveranno in Piazza del Baraccano.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione

- dalle ore 9.30 alle ore 12.00 è stato istituito il divieto di transito veicolare (eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione

e i residenti accedenti a proprietà private nei soli momenti in cui le esigenze della corsa ne consentono il transito) nelle seguenti strade e loro confluenti:

GIARDINI MARGHERITA - VIALE LOSSANTI - PIAZZA DI PORTA S. STEFANO - VIA S. STEFANO - VIA GUERRAZZI -STRADA MAGGIORE - PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA -VIA RIZZOLI - PIAZZA RE ENZO - PIAZZA MAGGIORE - PIAZZA NETTUNO - VIA UGO BASSI - PIAZZA MALPIGHI - VIA NOSADELLA - VIA SARAGOZZA - VIA URBANA - VIA MARSILI - VIA GARIBALDI - PIAZZA DEI TRIBUNALI -VIA VASCELLI - VIA ARIENTI - VIA CASTIGLIONE - VIA ORFEO - PIAZZA DEL BARACCANO

- dalle ore 6.00 alle ore 14.00

VIALE GOZZADINI SOSTA CONSENTITA da Piazza del Baraccano ai pullman afferenti alla manifestazione

a via Degli Angeli nel tratto a lato indicato in deroga al divieto semicarreggiata interna di fermata esistente, fatte salve le fermate bus e gli accessi a passi carrai e proprietà private

VIALE GOZZADINI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA da Piazza di Porta Santo Stefano da tre a due corsie a Piazza del Baraccano La corsia di destra adiacente al marciapiede semicarreggiata interna verrà transennata ed utilizzata per il transito pedonale

PIAZZA MALPIGHI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA da via Ugo Bassi a via Portanova lato civici pari

PIAZZA DEL BARACCANO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA su tutta la piazza

VIALE LOSSANTI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA area riservata ai ciclomotori posta nel parco in corrispondenza dell'entrata di Piazza di Porta Santo Stefano

- dalle ore 9.30 alle ore 12.00

VIALE GOZZADINI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE eccetto bus TPER

VIA DEGLI ANGELI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE 0eccetto accedenti a proprietà private l'accesso dei suddetti autorizzati dovrà essere gestito da movieri dell'organizzazione dell'evento