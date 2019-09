Ai Giardini il villaggio della salute per la Race for the Cure\VIDEO

Tre giorni di iniziative gratuite per tutti: consulti specialistici, laboratori, convegni medici e iniziative ricreative per le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno e che scelgono, indossando la maglietta rosa, di partecipare alla corsa di domenica 22. È possibile iscriversi fino alle 9 di domenica stessa.

"La Race da un lato invita alla prevenzione - afferma la presidente di Komen Emilia-Romagna - ma dall'altro è anche un evento a sostegno delle donne malate: le donne che scelgono di correre e indossare la maglietta rosa sono sempre di più. E non perché aumenti la patologia - precisa - ma perché c'è maggiore consapevolezza da parte loro e il percorso di malattia non viene più vissuto come una colpa ma viene condiviso con altre donne che hanno fatto o stanno facendo lo stesso percorso".