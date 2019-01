Racket dei funerali: "Azzerare cariche in partecipata Comune", la proposta viene respinta

Il centrodestra chiede l'azzeramento del Cda di Bologna servizi cimiteriali alla luce dell'inchiesta-choc della Procura di Bologna sul racket dei funerali. Ma il Pd dice no.

"Non facciamoci una opinione sull'onda emotiva dei fatti. I membri pubblici della società non sono minimamente coinvolti", ha detto oggi in Consiglio comunale il capogruppom dem Claudio Mazzanti prima che la maggioranza Pd respingesse ai voti l'ordine del giorno presentato in aula dal numero uno di Forza Italia Marco Lisei.

Il forzista aveva chiesto anche una commissione d'indagine interna insieme a Regione e Ausl "onde accertare come sia possibile che il sistema dei controlli non abbia funzionato correttamente": 'congelata', con rinvio in commissione, anche questa richiesta.

Ma alle opposizioni non bastano le parole arrivate oggi dal sindaco Virginio Merola. "Che si faccia un incontro ci soddisfa poco- dice lo stesso Lisei- ci deve essere una assunzione di responsabilita'". Anche la Lega, con Mirka Cocconcelli, aveva chiesto dimissioni, in particolare dei dirigenti delle aziende piu' direttamente responsabili: "devono cadere delle teste", ha detto, preannunciando un invito in commissione per il sindaco e il responsabile anti-corruzione del Comune. Per un altro leghista, Umberto Bosco, non è nemmeno possibile che Merola abbia "l'ultima parola" sulla nomina del futuro ad di Bsc. "Nel 2017 sono state proposte diverse modifiche allo Statuto ma nessuna proposta del genere è stata mai avanzata. Anche volendo escludere il dolo e il coinvolgimento del Comune, dei suoi dipendenti e dirigenti- scrive Bosco in una nota- le responsabilità politiche della giunta sono innegabili e sono messe nere su bianco nello statuto che probabilmente ha consentito alla corruzione di penetrare nella società".

Ma una certa agitazione si avverte anche nel Pd. "Credo ci sia un tema di responsabilità politica e morale", ha detto sempre in Consiglio comunale Giulia Di Girolamo. Trovo gravi e arrendevoli le dichiarazioni del direttore generali della Ausl", Chiara Gibertoni. "Credo ci sia stata una falla nel sistema di controllo". Parole, avverte il capo-gruppo, che hanno provocato una certa irritazione di altri consiglieri dem a Palazzo D'Accursio. Tra gli 'innocentisti' non si iscrive però nemmeno Raffaella Santi Casali: "Quindi- ha scritto oggi su Facebook- mi pare di capire che nessuno a Bologna e dintorni si senta responsabile per il sistema abietto, oltraggioso, inumano, ripugnante che ha annientato pietà per i morti e rispetto per i vivi. Io penso che la nemesi sarà tremenda".

I dem in Regione, intanto, provano a correre ai ripari. Il segretario regionale e il capogruppo in Regione, Paolo Calvano e Stefano Caliandro, sottolineano in una interrogazione la "necessita' della Regione di dotarsi di ulteriori strumenti amministrativi e legislativi che possano favorire il turn over del personale delle camere mortuarie e l'effettivo controllo sulle modalita' di organizzazione del servizio". È "necessaria la massima trasparenza su questa vicenda, sulla quale non tolleriamo incertezze", scrivono i due.

I 5 stelle da parte loro, sono sul chi vive per un possibile allargamento dell'inchiesta all'hinterland. "Visto che l'inchiesta sulle onoranze funebri negli ospedali rischia di allargarsi a macchia d'olio, chiediamo che l'assessore Venturi venga in commissione subito dopo il confronto con i vertici delle Aziende sanitarie", scrive in una nota la capogruppo Silvia Piccinini. "Come abbiamo sottolineato subito dopo la notizia dell'inchiesta, il tema dei mancati controlli e dell'aggiramento delle norme regionali è centrale in tutta questa vicenda, anche al di là delle responsabilità che individuerà la magistratura". A Casalecchio il Movimento 5 Stelle ha già chiesto di parlare del tema nella seduta della commissione Affari Istituzionali prevista per giovedì prossimo. (Bil/ Dire)