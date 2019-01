Racket funerali, la Corte dei conti chiede chiarimenti al Comune

Dopo lo scoppio dello scandalo funerali, la Corte dei conti ha chiesto chiarimenti al Comune di Bologna sulla nomina di Massimo Benetti, l'ex amministratore delegato di Bologna Servizi cimiteriali, tra gli arrestati dell'inchiesta condotta dalla Procura sul racket del caro estinto.

La lettera di risposta ai magistrati contabili (è stata la sezione di controllo dell'Emilia-Romagna a farsi viva il 21 gennaio) è stata letta questa mattina in aula al question time di Palazzo D'Accursio dall'assessore comunale al Bilancio Davide Conte.

Per le opposizioni l'intervento stesso della Corte dei conti suona come una conferma che qualcosa non ha funzionato a dovere. "Siete circondati", chiosa il capogruppo Fi Marco Lisei rivolto all'assessore. "Se anche la Corte dei conti chiede chiarimenti- attacca- vuol dire che siete rimasti gli unici a non accorgervi che dovevate controllare". "Non è possibile accettare le critiche di chi dice che non abbiamo fatto i controlli- e' invece la versione di Conte- tutto quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto". (Bil/Dire)