Se porti i rifiuti elettronici alla stazione ecologica, vinci

Chi raccoglie e porta nelle stazioni ecologiche i Raee, rifiuti elettrici ed elettronici, può anche vincere un televisore, un pc portatile, un cellulare o una cassa acustica.

Hera e Consorzio Ecolight, dal 17 al 25 novembre, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, lanciano la campagna a premi. Nel primo semestre 2018 la raccolta di oltre 6.300 tonnellate di raee nel territorio emiliano-romagnolo servito dalla multiutility.

Sono oltre 2.100 tonnellate i raee raccolti nel territorio bolognese, 450 tonnellate nel cesenate, 700 nel territorio riminese.

I raee sono cellulari, frullatori, tostapane, giocattoli elettronici, schermi, piccoli oggetti di uso quotidiano che, a fine vita, se non raccolti e smaltiti correttamente possono avere un impatto ambientale notevole, ricorda Hera. Inoltre contengono materiali preziosi (come ferro, alluminio, vetro, tungsteno, palladio), recuperabili e riutilizzabili. Da qui l'iniziativa rivolta alle utenze domestiche con la quale, dopo il 25 novembre, sara' stilata una classifica e saranno premiate le quattro utenze che, in base al peso di piccoli raee conferiti nella settimana alle stazioni ecologiche, risulteranno essere le piu' virtuose su tutto il territorio emiliano-romagnolo.

Alla prima classificata sara' donato un televisore, alla seconda un pc portatile, alla terza un telefono cellulare e alla quarta una cassa acustica. I vincitori saranno contattati dalla multiutility e la premiazione avverrà in dicembre. L'elenco delle stazioni ecologiche per il conferimento si trovano sul sito: www.gruppohera.it/serr.

La cosiddetta e-waste, la spazzatura elettronica, e' in aumento in tutto il mondo, vista la rapidità con cui la tecnologia si aggiorna, spiega ancora Hera. In Italia, nei primi nove mesi del 2018, sono state raccolte circa 229.000 tonnellate di raee, il 3% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli R4, ovvero i raee di piccole dimensioni, sono aumentati dell'11% (46.500 tonnellate), andando a superare per la prima volta la raccolta degli schermi e dei televisori (R3). (dire)