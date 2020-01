L'appello di Elena, ragazza disabile: "Sono in carrozzina, cerco una coinquilina speciale"

Elena ha fatto un appello in rete per un bellissimo progetto di autonomia e sta cercando una coinquilina "speciale" alla quale offre una stanza nel suo appartamento. E' lei stessa a raccontare quello che cerca: "Mi chiamo Elena, ho 27 anni sono della provincia di Bologna, originaria di un paesino sull'Appennino. Ho una paralisi cerebrale dalla nascita e ho scelto di raggiungere la città per riuscire a fare più cose nella mia vita visto che sono piena di energie! A Bologna seguo come social media manager la realtà di Sartorie Leggere e ci occupiamo di inclusione lavorativa con particolare attenzione al concetto di moda inclusiva e di vestibilità facilitata".

Qualche giorno fa Elena ha pubblicato un post: "Cerco una ragazza che abbia voglia di entrare a far parte della mia esperienza bolognese di autonomia. Condivido l'appartamento già con un amico e inizio la mia giornata con un tirocinio che per il resto procede tra lavoro, amicizie e operatrici che mi danno una mano, ma solo fino alle 23.30. Avrei bisogno di un aiuto proprio da quest'ora per la messa a letto e cerco una coinquilina che possa trascorrere in casa tutta la notte per poi darmi una mano a vestirmi, fare colazione e uscire di casa la mattina. Solo durante la settimana e solo quattro giorni (fino a giovedì), il week-end sarebbe libera".

"Spero che il mio progetto possa espandersi anche ad altri ragazzi con disabilità per vivere sempre più in un mondo inclusivo. È un'idea che vorrei venisse preso come esempio anche per altre persone con disabilità".