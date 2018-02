Via Emilia Ponente: 12enne investita dall'auto del calciatore, la ragazzina dimessa

Sono 15 i giorni di prognosi per la ragazzina di 12 anni che ieri pomeriggio è stata investita in via Emila Ponente, a Borgo Panigale. L'auto coinvolta nell'investimento è risultata essere quella di Cheik Keita terzino riserva del Bologna Fc. Il giocatore ha fatto sapere di essere estraneo ai fatti, ma la sua posizione continua a essere al vaglio della Polizia Municipale, anche se per procedere con la raccolta di eventuale materiale probatorio occorre una formale querela di parte dei genitori della vittima. Del fatto è informato il procuratore Valter Giovannini.