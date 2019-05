Si denuda e palpeggia una 15enne, il padre: 'E' ancora libero'

Una 15enne è stata molestata da un giovane di 20 anni che, dopo essersi spogliato, le avrebbe mostrato i genitali e palpeggiato il seno.

E' accaduto il 27 maggio pomeriggio in un comune del bolognese. La ragazza, che ha riferito di essere stata pedinata anche in precedenza dall'aggressore, è fuggita a casa, dove si è sfogata con i genitori. Ora il padre della giovane, che ha sporto denuncia ai Carabinieri chiede che l'aggressore "Venga fermato o quantomeno contenuto, per non nuocere. Non solo a mia figlia, ma anche a altri".

Il 20enne, con disagio psichico, è già seguito dai servizi sociali. Il genitore, assistito dall'avvocato Stella Pancari, segnala all'ANSA "un rallentamento degli accertamenti dei Carabinieri". L'Arma ha depositato l'informativa in Procura. L'inchiesta è stata affidata al pm Venturi.