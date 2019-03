Ragazzini morti in via di Marzio: il balcone sotto la lente della Scientifica

Le indagini della Polizia sulla morte dei due ragazzini in via Di Marzio, alla Barca, si orientano sulle balcone e sula ringhiera. La Scientifica La scientifica sta ispezionando le condizioni di una rete che sembrerebbe in cattive condizioni. Ma è stata danneggiata?

E' davvero un rebus indecifrabile per gli inquirenti capire come e perchè i due ragazzi, di 10 e 14, sabato siano precipitanti, facendo un volo di una trentina di metri.

Quella mattina in casa, oltre alle vittime, c'era il papà 42enne. Sui corpi è stata disposta l'autopsia.