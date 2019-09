Caduto dal balcone in hotel, 14enne in condizioni stabili ma critiche

Rimane in condizioni critiche ma stabili il ragazzo bolognese di 14 anni che ieri pomeriggio è stato soccorso ai piedi di un albergo di Cervia, dopo essere caduto dal balcone di una delle camere di albergo. L'adolescente è ricoverato al Bufalini di Cesena in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, al momento dei fatti il giovane era da solo, salito in camera al terzo piano dell'hotel prima di pranzo per una doccia, dopo una mattinata trascorsa in spiaggia con i nonni, nella località nella quale era in vacanza. Sentito un tonfo provenire dal cortile interno, alcuni ospiti della struttura si sono affacciati e hanno poi dato l'allarme.