Ragazzo morto a Casalecchio: "Era giovane, ma pratico della canoa. Inspiegabile"

Un ragazzo di 17 anni oggi è morto nelle acque del Reno, al Lido di Casalecchio, mentre si allenava con i suoi compagni del Canoa Club Bologna. Caduto in acqua non è riuscito a rialzarsi, e vani sono stati i tentaivi di soccorso. La dinamica della vicenda, ancora al vaglio, ha lasciato sotto choc chi la vittima al conosceva.

Ragazzo morto a Casalecchio: "Siamo sotto choc, lui era giovane ma già pratico"

"Era giovane, ma già pratico della canoa" - racconta a bolognaToday un conoscente del 17enne, comprensibilmente sotto choc - "Quindi difficile spiegarsi come mai, una volta che si è ribaltato con la canoa non è riuscito a ritornare su. Bastava mettere in atto una manovra che lui conosceva e sapeeva fare". Una volta che il giovane è finito in acqua, prosegue il conoscente, "la corrente del fiume, che è in piena, lo ha trascinato a valle".

17enne morto, sindaco: "Silenzio doveroso per la tragedia al Canoa Club"

La tragica notizia ha scosso non solo i conoscenti del canoista, ma anche l'intera comunità. A portare il cordoglio alla famiglia del giovane è stato il sindaco di Casalecchio di reno, Massimo Bosso, via social network.

"Stasera avrei voluto aggiornarvi sul progetto della Nuova Porrettana presentato oggi e sulle importanti novità per il nostro territorio. - Ha detto Bosso ai suoi concittadini - Ma questa giornata viene tremendamente colpita da una notizia drammatica che ferisce la nostra comunità. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita questo pomeriggio al Canoa Club Bologna, con sede al Lido di Casalecchio, per cause ancora da verificare. Una notizia tremenda che mi lascia senza parole. Perdonatemi quindi se rimando la spiegazione di quanto illustrato oggi a domani. Davanti a disgrazie come queste il silenzio è doveroso". Quindi il primo cittadino ah rivolto le proprie "sincere condoglianze alla famiglia colpita da questo terribile lutto".

Lido Casalecchio, ragazzo morto nel Reno: la caduta dalla canoa e i soccorsi

Il drammatico incidente è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 18. Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, il ragazzino, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe caduto dalla sua canoa e quando è stato raggiunto dai sommozzatori dei vigili del fuoco si trovava aggrappato a delle ramaglie all’interno del fiume. E' stato portato a riva, assicurato ad una corda, quindi è stato affidato ai sanitari del 118. Vano ogni tentativo, per il 17enen non c'è stato nulla da fare.