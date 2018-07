Ragazzo scomparso nei pressi del Lago di Suviana, ritrovato dai carabinieri

E’ stato ritrovato e sta bene, il ventiquattrenne rumeno scomparso ieri sera nei pressi del Lago di Suviana a Castel di Casio.

I Carabinieri del Nucleo Cinofili di Firenze hanno ritrovato il ventiquattrenne rumeno, la cui scomparsa aveva attivato i soccorsi dei Carabinieri della Compagnia di Vergato che lo stavano cercando con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino.

Le ricerche hanno preso avvivo nei pressi del Lago di Suviana, perché - come riferiscono i militari - vi era il sospetto che il giovane fosse in qualche modo caduto in acqua.

Il ventiquattrenne, fortunatamente, è stato ritrovato pochi minuti fa nella sua abitazione di Bologna dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Firenze, che si erano recati sul posto con i segugi di razza “Bloodhound”, per procurarsi qualche indumento del ragazzo da fare annusare ai cani.