Uccisero 20enne e lo chiusero in valigia, 17enni condannati

14 anni e 4 mesi, in regime di rito abbreviato. Questa la condanna di primo grado per i cinque 17enni di Prato, presunti autori dell'omicidio di un giovane cittadino cinese di 20 anni, avvenuto nel novembre scorso. A riportarlo Repubblica Bologna.



Le condanne sono state inflitte dal tribunale dei minori di Bologna al termine del processo per il quale procura dei Minori aveva chiesto pene tra i 16 e 18 anni. Il cadavere del ragazzo venne scoperto in una valigia dentro la camera della vittima, che viveva in un'abitazione di Modena assieme alla madre è al compagno di lei.

I legali dei ragazzi, quattro dei quali hanno ammesso di avere avuto un ruolo nel delitto, sono in attesa delle motivazioni ma annunciano appello.