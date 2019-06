Raggiri sulle tariffe telefoniche, Federconsumatori lancia l'allarme: "40 segnalazioni in 7 giorni"

Circa 40 segnalazioni in una settimana di consumatori che parlano di "comportamenti a dir poco anomali da parte di alcuni operatori di telefonia". A lanciare l'allarme e' Federconsumatori Emilia-Romagna che nell'ultimo periodo ha ricevuto da diverse persone piu' segnalazioni del solito. A quanto riferisce l'associazione, una serie di call center avrebbe messo in atto delle chiamate prospettando imminenti aumenti delle proprie tariffe telefoniche (e l'annullamento entro quattro giorni), proponendo al cliente di cambiare gestore.

Il tutto senza costi aggiuntivi. "La vicenda e' resa ancora piu' ambigua dal fatto che questi stessi utenti siano stati in molti casi contattati poco dopo da un'azienda concorrente, da cui hanno ricevuto una proposta commerciale", spiega Federconsumatori. Le 'vittime' piu' gettonate sono gli anziani, "spesso portati a credere a quello che gli viene raccontato non essendo esperti del settore", spiega Marcello Santarelli di Federconsumatori.

Ma cosa ci guadagna chi mette in atto questo raggiro? "Praticamente molti operatori vengono pagati in percentuale ad ogni contratto portato a termine e quindi per loro l'importante e' far dire 'si'' a chi sta dall'altra parte della cornetta", continua Santarelli. Proprio per evitare di incappare in questi tranelli, Federconsumatori ripropone alcuni consigli per difendersi dai raggiri. Prima di tutto bisogna valutare con attenzione le proposte commerciali che si ricevo per via telefonica, anche perche' non si puo' essere certi dell'identita' dell'interlocutore.

Non bisogna mai fornire informazioni dettagliate all'operatore. Continua Federconsumatori con la lista delle raccomandazioni per essere vittime di raggiri e truffe telefoniche. "Molto spesso se veniamo chiamati e' colpa 'nostra' che diamo il consenso al trattamento dei dati ogni volta che ci iscriviamo a dei siti o firmiamo dei contratti- aggiunge Santarelli- bisogna sempre ricordare che ogni servizio che ci viene dato gratuitamente molto spesso e' lo paghiamo fornendo i nostri dati personali, come sui social network".

Ancora, si deve evitare per quanto possibile di rispondere alle domande dell'operatore, cercando soprattutto di non pronunciare mai la parola "si'", che potrebbe essere estrapolata dalla telefonata e inserita in un'altra conversazione mai avvenuta. Infine, per fugare qualsiasi dubbio e' comunque opportuno contattare il servizio di assistenza clienti del proprio gestore per verificare eventuali modifiche tariffarie.