Rapina ad anziana, lei cade a terra: in arresto due minori

Il 26 novembre scorso avevano rapinato un'anziana di 81 anni mentre entrava in casa, intimandole di consegnargli la borsa, poi scippandogliela e facendo cadere la signora. Per questo motivo due minorenni, residenti a Sasso Marconi, sono stati arrestati dai carabinieri di Borgo Panigale per rapina aggravata in concorso.

Entrambi sedicenni e con precedenti specifici, sono stati individuati tramite telecamere e poi attività tecniche hanno confermato la loro presenza al momento della rapina. Ora si trovano in comunità.