Organizza festa in casa: gli 'amici' lo aggrediscono e lo rapinano

Una storia dai contorni insoliti quella accaduta l'altra notte in via dell'Arcoveggio, dove un uomo è stato vittima di una rapina da un gruppo di suoi conoscenti. In base a quanto ricostruito successivamente dagli agenti sembra che lui, un 34enne operaio, sia stato aggredito da più persone mentre stava per pagare da bere a tutti.

Il fatto è avvenuto in casa di uno dei suoi presunti amici, un uomo di circa 40 anni. Assieme ai due altre tre persone, un 29enne e due donne 20 e 40 anni. tutto è nato quando i quattro hanno deciso di andare a comprare da bere. La vittima a quel punto ha estratto un corposo rotolo di denaro contante, della cifra poi stimata in circa 1500 euro.

Alla vista del denaro è partita l'aggressione, dalla quale il 34enne ha fatto fatica a sfuggire, lasciando anche, oltre al denaro il bancomat. I suoi aggressori lo hanno rincorso fino in strada, procurandogli anche delle ferite, fino a che l'uomo non è riparato dentro la sala Bingo di via dell'Arcoveggio e poi ha chiamato la polizia. Tutti i protagonisti della aggressione sono stati denunciati.