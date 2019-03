Rapina in zona Fiera: aggredito in casa e derubato del portafogli

Con una scusa si sarebbe fatto 'dare il tiro' per aprire, poi una volta sulla soglia di ingresso, è scattata la rapina. Così un anziano signore di 91 anni è stato vittima di una rapina alla soglia della propria dimora ieri mattina in via Piana, zona Fiera.

L'aggressore lo avrebbe dapprima spintonato dentro l'abitazione per poi ingaggiare una colluttazione e asportargli il portafogli dalla tasca, per poi fuggire. Il signore ha poi chiamato la Polizia che è arrivata e ha avvitato le indagini. Secondo la descrizione fornita, l'uomo sarebbe magro, di carnagione bianca e con baffi accennati. Nel portafoglio erano contenuti circa 200 euro.