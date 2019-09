Rapinatore a Bologna, preso a Rimini: deve scontare quasi 4 anni

3 anni e 9 mesi di reclusione. Un cittadino romeno 40enne è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per una rapina commessa a Bologna nell'aprile 2017.

Nelle prime ore della mattinata di ieri 26 settmbre, i Carabinieri della Stazione di Rimini Miramare, nel corso del servizio di controllo del territorio, lo hanno rintracciato e tratto in arresto, come da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Si tratta di G. F., cittadino rumeno classe 1979, da anni residente a Rimini, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo dovrà scontare la pena detentiva di anni 3 e mesi 9 di reclusione poiché, con sentenza passata in giudicato, è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina commesso a Bologna nell’aprile 2017.