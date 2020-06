Tentano rapina a una banca: inseguiti e braccati dall'elicottero dei Carabinieri

I Carabinieri hanno intercettato un gruppo di tre banditi che avrebbero tentato di assaltare una banca nella zona tra Bologna e Imola e ne è seguito un vero trambusto sulle strade della Romagna.

E' accaduto questa mattina intorno alle 10, quando i militari avrebbero “agganciato” le due auto dei fuggitivi a Forlì, così è scattato un rocambolesco inseguimento in città, poi nelle campagne di Santa Maria Nuova e infine sulla Secante di Cesena. I banditi sono stati braccati grazie all'ausilio dell'elicottero dei carabinieri, che ha fatto sentire il fiato sul collo ai banditi. Lo riferisce Cesena Today.

I rapinatori, per tentare un'ultima disperata manovra, si sono rifugiati nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale di Cesena per sfuggire al controllo aereo. Tuttavia sul posto sono giunte in forze anche la pattuglie dei Carabinieri, in totale 5 auto, e i militari hanno iniziato a perlustrare il parcheggio, chiudendolo al transito.

Nel frattempo, l'elicottero ha continuato a stazionare sulla verticale del centro commerciale per sorvegliare l'operazione dall'alto e in molti hanno creduto che si trattasse di un allarme bomba. I carabinieri del Reparto Operativo, secondo le prime informazioni, hanno bloccato due persone delle tre in fuga. Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi, coordinati dalla Procura di Forlì.