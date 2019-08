Paura in via Andrea Costa: rapina la banca, poi scappa con 25 euro

Va in banca per una rapina ma riesce a farsi consegnare soltanto 25 euro. È successo intorno alle 12 in via Andrea Costa, nella filiale di CheBanca, quando un uomo, a volto coperto e con una pistola giocattolo in mano, ha obbligato i cassieri a consegnargli tutti i soldi seminando il panico per qualche manciata di secondi.

Le casse però erano temporizzate e così il bandito si è dovuto accontentare dei pochi contanti presenti in quel momento. Una volta capito che non avrebbe portato via granché, l’uomo è scappato a bordo della sua macchina. Sul posto è intervenuta la polizia.