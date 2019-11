Rapina in banca: uomo con parrucca e cutter fugge dopo il colpo

Rapina in banca nel mattino dove la filiale della cassa di risparmio di Ravenna di via Massarenti è stata presa di mira da un uomo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 10:20 al civico 95 si è presentato allo sportello un soggetto con una parrucca bionda e la sciarpa sul volto si è fatto consegnare qualche migliaio di euro dalle casse, brandendo un cutter come minaccia per clienti e cassieri. Racimolate le banconote, l'uomo è poi scappato su via Azzurra.

Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio: la polizia è giunta pochi minuti dopo in forze e ora si stanno ispezionando le telecamere di sorveglianza della zona per capire dove possa essere andato il rapinatore. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi del caso.

E' di ieri sera invece la notizia di una rapina a una tabaccheria, poco lontano dal luogo dei fatti.