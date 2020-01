Rapina in banca in via Rizzoli: malviventi armati di cutter

Rapina all'Unicredit di via Rizzoli nel primo pomeriggio di oggi. Due malviventi si sono presentati dentro l'istituto con un cutter intorno alle 13. Non sono ancora chiari i dettagli sulla dinamica, ma dopo l'intervento delle volanti della polizia e la fuga dei due, uno dei soggetti sarebbe stato fermato a poca distanza. Sul posto rimangono gli agenti di polizia e sono in corso indagini.

Notizia in aggiornamento