Rapina al bar dell'ospedale Bellaria: 'Sono armato', e fugge con 20mila Euro

Una rapina da 20mila Euro è stata mesa a segno al ristoro dell'ospedale Bellaria. A darne notizia è Il Resto del Carlino. Secondo quanto riportato, il malvivente ha agito solo, minacciando la barista che stava per aprire la tavola fredda, intorno alle sei del mattino. Data l'ora non vi era nessuno che potesse assistere alla scena. La vittima è stata costretta da un uomo, descritto come dall'accento straniero, che la avrebbe dapprima colta alle spalle e poi meso una mano sul collo. 'Sono armato, apri la cassaforte' è stata la minaccia, a cui la donna, terrorizzata, ha dato seguito. Sui fatti ora indaga la squadra mobile.