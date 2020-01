Non paga il conto al bar, ruba le caramelle e scappa: arrestato per rapina

Un uomo è stato arrestato per rapina impropria ieri mattina alle 8.00 in Piazza della Pace, fuori da un bar. La chiamata fatta al 113 dal dipendentte dell'esercizio gestito da una donna di nazionalità cinese che aveva appena preso un bel pugno sullo sterno da un cliente che non voleva pagare il conto.

Tutto è cominciato quando due persone, un bolognese classe '80 e un calabrese del '72, sono entrati nel bar e hanno consumato panini, paste e alcolici per un importo di circa 20 euro. Cifra che però non avevano intenzione sborsare: non solo, prima di tentare la fuga, il 48enne ha rubato dal bancone anche due pacchetti di gomme da masticare e una confezione di caramelle. Il bolognese invece è stato stoppato dal barista, che però ha subito un colpo (un giorno di prognosi).

All'arrivo della Polizia i due, che erano alticci e si sono comportati in modo aggressivo e non collaborativo con gli agenti, sono stati fermati e a fatica portati in Questura. Per il 39enne, che ha dei precedenti per restistenza, rapina e lesioni, è scattato l'arresto per rapina impropria e una sanzione per ubriachezza molesta, mentre l'altro (senza precedenti) c'è stata solo una denuncia e la sanzione.