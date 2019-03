Rapina in via del Lavoro: benzinaio legato, bottino da migliaia di euro

Con il volto coperto hanno minacciato l'addetto con una pistola giocattolo, legandolo con le fascette da elettricista, facendosi consegnare l'intero incasso del weekend, circa 17mila euro.

E' successo questa mattina alle 7:30 al distributore stradale, in via del Lavoro. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile. La vittima, cittadino anche lui italiano classe 1986, ha riferito di essere stato sospreso dai rapinatori, che lo hanno portato nel bagno e poi immobilizzato, dietro minaccia dell'arma, poi risultata finta. Una volta prso il bottino, i malviventi si sono poi dileguati con uno scotter e i caschi calati in testa. E' stato un barista a chiamare i soccorsi allertato dalle grida dell'uomo dal locale adiacente. Lo stesso esercizio era stato vittima di un episodio simile anni fa.