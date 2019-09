"Mi ha rapinato sul bus, con un coltello": scatta la denuncia

Oo ha riconosciuto dopo qualche giorno, e ha chiamato la polizia. Volanti alla mensa dell'Antoniano di via Guinizzelli ieri all'ora di pranzo. Un cittadino indiano di 30 anni ha indicato un 36enne, cittadino albanese come l'autore di una rapina che il primo ha denunciato di avere subito sul bus 33, sabato sera.

Secondo quanto riporta la denuncia fatta dalla vittima, sembra che l'uomo abbia avvicinato il 30enne minacciandolo con un coltello, per poi farsi consegnare il borsello con 70 euro al suo interno. Il 36enne, con precedenti specifici è stato quindi denunciato per rapina, assieme alla denuncia per inottemperanza al foglio di via che gli era stato precedentemente notificato.