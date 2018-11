Buttafuori rapinato e aggredito: scompiglio al Millenium di via Riva Reno

La scorsa notte un buttafuori del Millenium di via Rivareno è stato vittima di una rapina: è successo alle 3 fra il locale di via Riva di Reno e l'attiguo Palazzo Gnudi, dove è stato poi fermato e arrestato il responsabile. Si tratta di un americano (è del New Mexico, incensurato) di 26 anni, mentre l'addetto alla sicurezza è un bolognese del '76.

Tutto è cominciato con il tentativo da parte del giovane statunitense di aprire le porte delle uscite di sicurezza del circolo e poi, una volta fermato dal buttafuori ha reagito con violenza strappandogli la radio portatile per poi dirigersi verso Palazzo Gnudi, dove ha rovesciato dei vasi e creato un po' di scompiglio usando fra l'altro la radiolina sottratta come arma contundente arrivando anche a lanciarla contro le persone.

Alla fine è arrivata la Polizia che lo ha bloccato e ammanettato, non senza difficoltà (ha opposto resistenza). Per il buttafuori, ferito all'avambraccio sinistro, quattro giorni di prognosi.