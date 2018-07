Legata e rapinata in casa sui colli: 80enne in balìa dei ladri per tre ore

Una pensionata di ottanta anni è rimasta vittima di rapina in casa, legata alla poltrona mentre ignoti le svaligiavano l'abitazione. E' successo nelle notti scorse in via Torriane, zona Colli, in una villetta. A riportarlo Il Resto del Carlino.

L'anziana, vedova, viveva sola ed era sola in casa quando intorno all'una un gruppo di tre persone fa irruzione nell'abitazione, passando da una finestra. La donna, che fa appena in tempo ad accorgersi degli sconosciuti -travisati da calzamaglie sul viso- viene subito legata alla poltrona sulla quale era seduta e guardata a vista da uno descritto come il più giovane dei tre.

La casa viene messa così a soqquadro e da una cassaforte presa a martellate un una mazza da cantiere vengono asportati circa 10mila eutro in gioielli e 3mila euro in contanti. Dal racconto della signora sembra che i banditi conoscessero la sua esatta ubicazione.

Dopo oltre tre ore, infine, il gruppo di malviventi lascia la casa, ma non prima di aver staccato il telefono e asportato il cellulare della 80enne. L'allarme è stato dato solo al mattino, al rientro della badante dell'anziana, portata al Sant'Orsola per accertamenti. Sui fatti indaga la Polizia, ma sembra che nei giorni scorsi altri furti analoghi siano stati compiuti nella medesima zona.