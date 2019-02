Rapina in casa, anziano ferito: i Carabinieri arrestano 32enne

Un cittadino albanese di 32 anni è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in merito a un furto in appartamento, sfociato poi in rapina, che ebbe luogo nell'estate scorsa. A dare input alle indagini è stata la targa di una vettura, che una vicina vide e annotò mentre si allontanava dal luogo dell'effrazione violenta.

L'uomo, subito dopo i fatti era riparato precipitosamente in Belgio, ma l'altro giorno è ritornato sul suolo italiano, più precisamente a Castelnuovo Rangone, paese dove risiede: i Carabinieri sono così riusciti a intercettarlo e ad arrestarlo. L'episodio delittuoso risale agli ultimi giorni del luglio scorso, quando il soggetto, in complicità con un compare, avrebbe fatto irruzione un una casa di via Rigosa per poi aggredire e malmenare l'anziano che vi risiedeva, per estorcerli informazioni su dove tenesse le cose di valore.