Aggredita mentre rientra in casa, ladri la minacciano e svuotano l'abitazione

Aggredita e tenuta sotto minaccia mentre i ladri portano via denaro e gioielli. Una donna di 54 anni è stata vittima di una rapina in abitazione, a Granarolo. L'episodio, riportato da Il Resto del Carlino, si riferisce a qualche giorno fa, nel corso delle festività natalizie. I malviventi, secondo la testimonianza due persone incappucciate, hanno intercettato la signora mentre rientrava in in una villetta.

Non appena l'allarme è stato disinserito dalla residente i due si sono affacciati dalla porta e, mentre uno ha tenuto la donna sotto minaccia, l'altro si è fatto indicare dove erano custoditi i preziosi. Il bottino complessivo si aggirerebbe intorno ai 10mila euro. Sui fatti indagano i Carabineiri.