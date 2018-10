Rapina con coltello: aggressore rintracciato per una casualità

Già gravato da precedenti vari, si sarebbe macchiato anche di una rapina violenta in strada, arrivando a ferire con un coltello la vittima. Per pochi euro e un telefonino. Così è finito nei guai un 41enne tunisino, denunciato ieri sera dai poliziotti del Commissariato Due Torri.

Rintracciato per una casualità

A mettere nei guai il nordafricano è stata una casualità. Ieri sera.

Da quanto si apprende, la vittima - un 23enne bengalese - passeggiando in centro, ha incrociato il 41enne. Non ha avuto dubbi: si trattava dell'uomo che lo aveva aggredito con un coltello per poi derubarlo dello smartphone e di poche decine di euro, prima di dileguarsi nel nulla.

Il colpo risale allo scorso 6 settembre. E da allora si erano perse le tracce del balordo. Fino a ieri, quando il caso ha voluto che i due si incrociassero all'altezza di via Rizzoli. A quel punto è statao immediata la reazione del bengalese, che ha subito allertato la polizia. In pochi minuti gli agenti sono giunti sul posto ed hanno fermato il tunisino.