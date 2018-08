Rapina al Conad di San Lazzaro: ladro aggredisce l'addetto alla sicurezza

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato il trentaquattrenne T.R., con precedenti di polizia, per rapina impropria. E’ successo ieri mattina, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che un individuo, dopo essersi appropriato di vari prodotti nel supermercato Conad di San Lazzaro di Savena, aveva aggredito un addetto alla sicurezza del locale, colpendolo con spintoni e percosse, per tentare invano di allontanarsi da quel luogo.

I Carabinieri intervenuti sono riusciti a bloccarlo e assistevano l’addetto alla sicurezza, il quale doveva ricorrere alle cure dei sanitari intervenuti con un’autolettiga del 118, che gli medicavano i graffi riportati nella colluttazione. Il trentaquattrenne veniva deferito in stato di arresto per rapina impropria e rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Bologna.