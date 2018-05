Rapina alla coop di via Nazario Sauro: colluttazione fra ladro e direttore

Ieri mattina intorno alle 10 una chiamata dal supermercato Coop di via Nazario Sauro avvertiva di una rapina in corso: il ladro, che si era riempito ben bene lo zaino di prodotti per un valore che superava i 100 euro, aveva reagito al controllo della sicurezza spintonando il vigilantes e poi anche il direttore, intervenuto in un secondo momento.

La scena all'arrivo della Polizia: la colluttazione era ancora in corso

Il ladro agitato è un volto noto alle forze dell'ordine: si tratta di un uomo nato a Napoli nel 1975 con precedenti fra cui reati contro le persone e il patrimonio, ma anche droga. E' stato tratto in arresto con l'accusa di rapina e il processo per direttissima è previsto per lunedì mattina. Addosso aveva anche uno strumento di metallo con il quale riusciva ad aprire delle confezioni (come le lamette) per appropriardi del contenuto.