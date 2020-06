Prima la rapina sul bus, poi ferisce una passante: 41enne fermato con lo spray urticante

Alla fine è dovuta arrivare in piazza anche al prima vittima, per riconoscerlo. I carabinieri hanno arrestato ieri sera un uomo di 41 anni in piazza Dell'unità, non senza fatica.

Il soggetto, cittadino albanese, era appena stato notato mentre, al culmine di una lite, aveva sferrato diversi pugni su una donna. Giunti sul posto i militari hanno cercato di bloccare il soggetto, che però ha resistito con forza, rendendo così necessario l'uso dello spray urticante per ammanettarlo.

La donna colpita, una 46enne cittadina italiana, oltre alle contusioni, ha riportato anche una frattura al piede, ragione per la quale è stata poi portata in ospedale, con una prognosi di 30 giorni.

Durante la perquisizione, in possesso dell'uomo è stato rinvenuto un portafoglio, risultato poi il frutto di un'altra rapina: Una donna di 56 anni infatti, lo ha riconosciuto quale autore del gesto, avvenuto ai danni della 56enne sul bus 37, nei pressi di piazza XX settembre, un paio di ore prima. Sentita dai Carabinieri che l’hanno contattata per restituirle il portafogli, la donna ha riferito di essere stata spinta e rapinata da un uomo mentre stava vidimando il biglietto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, M.L., irregolare sul territorio italiano e gravato da precedenti di polizia, è stato tradotto in carcere.