Rapina in farmacia con il coltello: individuato un 53enne, già in carcere per droga

I carabinieri di Zola Predosa gli hanno notificato l'ordinanza in carcere, dove era stato recluso per passati fatti di droga. Nuovo addebito per L.G.V., 53 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile di una rapina a una farmacia con un coltello il 18 giugno scorso. i militari erano sulle sue tracce da tempo, ma ulteriori evidenze investigative hanno potuto raccogliere altri indizi a suo carico, indizi che il Gip ha accolto, autorizzando l'ordine di custodia.

La “Farmacia di Monte San Pietro” di via Lavino a Ponte Rivabella era stata presa di mira infatti da un rapinatore armato di coltello, con il viso parzialmente camuffato da un paio di occhiali da sole e un insolito cappello di paglia.

L’uomo, descritto come italiano con accento locale, dall’età apparente di 45/50 anni, alto circa 1,70/1,75, magro, barba incolta e capelli brizzolati, era riuscito a dileguarsi con il cassetto del registratore di cassa e 1.400 euro in contanti. Dopo aver analizzato il profilo criminale del soggetto, emerso la sera della rapina ed avere intuito che si trattava di un rapinatore locale, esperto del territorio, i Carabinieri della Stazione di Zola Predosa hanno capito che il cassetto del registratore di cassa era stato asportato proprio dal 53enne.