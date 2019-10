Rapina in farmacia in pieno centro: in manette un sospettato

La Squadra mobile ha rintracciato e fermato per indiziato di delitto il presunto responsabile della rapina alla farmacia di via D'Azeglio, avvenuta una decina di giorni fa. Il gip ha convalidato per l'uomo, un 48enne originario di Catania, la misura della detenzione in carcere.

Una rapina commessa in pieno giorno e nel 'salotto buono' della città, quella avvenuta alla farmacia 'Beata Vergine di San Luca' di via D'Azeglio pedonale. Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre infatti, il 48enne, a volto scoperto, dopo essere entrato e uscito diverse volte, avrebbe aspettato che nell'esercizio non ci fossero clienti e potenziali testimoni, ma solo le due inservienti, per poi entrare e farsi consegnare 400 euro dietro minaccia di un coltello.

Lo stesso soggetto, dopo essere uscito, si è subito allontanato e portato dentro una tabaccheria, per cambiarsi la maglietta e non farsi identificare nell'immediatezza dei fatti. Le immagini delle telecamere della zona però sono state passate al setaccio dalla sezione crimine diffuso della Mobile, che in breve ha fornito un identikit dell'uomo. Il 48enne è stato riconosciuto un paio di giorni dopo in zona stazione: è quindi scattato l'arresto. Sull'uomo, ex camionista disoccupato, non pendono precedenti di polizia.