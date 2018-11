Rapina in farmacia, minaccia le dottoresse con le forbici

Rapina in farmacia ieri mattina, quando un uomo è entrato e, minacciando gli addetti presenti in quel momento, è riuscito a scappare con circa 200 euro in contanti. La notizia è riportata dal Resto del Carlino.

Un soggetto, dal volto travisato, è entrato nel punto vendita di via Irnerio intorno alle 10 mentre nel negozio vi era anche un cliente: in poco tempo ha mostrato un paio di forbici a una delle dottoresse banconiste, minacciandola, per poi uscire con i contanti e dileguarsi. Sui fatti indaga la Polizia, non è escluso possa trattarsi di un tossicodipendente.