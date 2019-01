Via Marsala, rapina in farmacia: minaccia le dipendenti armato di siringa

Era mezzogiorno e mezzo quando un uomo con il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo è entrato nella farmacia di via Marsala (a pochi metri dall'angolo con via Indipendenza) "armato" di siringa: ha detto alle dipendenti dell'attività di stare tranquille e di consegnargli il denaro.

Alla consegna dei 380 euro che erano in cassa ha chiesto anche un sacchetto per poi allontanarsi. La farmacia non è dotata di impianto di videosorveglianza e lui indossava i guanti, non ha quindi lasciato impronte digitali sul luogo. Del caso se ne sta occupando la Polizia.