Rubano un portafoglio in centro, trovati tramite telecamere

Ieri la Squadra mobile ha denunciato due ragazzi, classe 95 e 2000, per rapina aggravata in concorso. I due, cittadini tunisini, durante il lockdown avevano rubato il portafogli ad un uomo, srilankese, minacciandolo inoltre di non chiamare le forze dell'ordine.

La polizia però, tramite le telecamere di sorveglianza e varie osservazioni, ha notato che i due soggetti frequentavano la zona, dalla piazzetta de' Celestini al Cortile di Palazzo d'Accursio. Così ha identificato e denunciato i due giovani.

Tre denunce a Bentivoglio

Per furto aggravato sono stati invece denunciati tre cittadini rumeni. È successo a Bentivoglio, nel centro sociale il Mulino. I tre - due fratelli pregiudicati, classe 1988 e 1990, e un altro uomo del 65 - sono entrati nel centro e hanno rubato la borsa di una dipendente. Una signora di 63 anni che si è accorta di non avere più la borsa e ha chiamato la polizia.

La pattuglia poco dopo li ha rintracciati in auto, dove hanno trovato la refurtuva, poi restituita alla proprietaria. I tre soggetti sono stati inoltre multati per 10mila euro: senza patente, assicurazione e altre violazioni in materia di motorizzazione.