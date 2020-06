Rapina al centro commericale: colpita una gioielleria

Rapina a segno questa mattina a Casalecchio, dove ignoti hanno asportato diversi gioielli da una gioielleria ubicata nella hall del centro commerciale Meridiana. Il tutto si è consumato in pochissimi minuti intorno alle 11:30.

Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze, rese ai carabinieri di Borgo Panigale, sembra che due persone, entrambi giovani uomini presumibilmente italiani, siano entrati con il volto blandamente coperto dalla mascherina e da altri accessori per poi intimare ai presenti di non muoversi.

Al momento dei fatti nell'esercizio erano presenti due inservienti e una cliente. I banditi le hanno fatte allontanare dal bancone, sul quale poi sono calati un martello e un piede di porco. La teca di vetro è andata in frantumi e i malviventi hanno così prelevato tutti gli ori, per poi darsi alla fuga, probabilmente con un complice che li aspettava a bordo di un'auto.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Borgo Panigale, che per le fasi immediatamente successive alla segnalazione, si sono avvalsi della collaborazione del nucleo Radiomobile. Ulteriori indizi sulla identità dei rapinatori potrebbero essere fornite dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale. Ancora non è stato reso noto l'ammontare dei preziosi asportati.

Nella stessa mattinata un altro colpo è stato tentato a Granarolo, dove però i militari hanno ingaggiato un inseguimento, anche con l'elicottero, terminato solo a Cesena, in un altro centro commerciale. A fionire in manette sono stati due dei tre presunti autori.